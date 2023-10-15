梁朝偉首闖金雞獎影帝 網歪樓入圍意義神譬喻！
第36屆中國電影金雞獎今天公布入圍名單，奇幻史詩片「封神第一部：朝歌風雲」提名9項封冠，「無名」共提名8項緊追在後，而此部片也是出道超過40年的港星梁朝偉主演，他憑「無名」提名最佳男主角，也是他首次角逐金雞獎。
「無名」和「封神」皆提名8項，各獎項最受矚目的除了梁朝偉以「無名」入圍男主角，26歲頂流偶像王一博也以同片角逐最佳男配角，參與演出的「長空之王」也有5項提名。
有趣的是，入圍名單受討論外，許多網友也熱議「比起梁朝偉獲獎與否，更好奇誰敢頒獎給梁朝偉」？因為梁朝偉在影壇的地位崇高，他多年來獲得5次香港電影金像獎最佳男主角，3次金馬獎最佳男主角，也是擁有這兩項榮譽最多的男演員。今年第80屆威尼斯影展更頒發「終身成就金獅獎」給他，不禁讓大家討論起金雞獎對於梁朝偉的意義，有人譬喻，「梁朝偉入圍金雞獎，這就跟李安突然來學校，導演一部不知名的話劇一樣」。
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