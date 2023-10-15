國慶晚會獲讚表現敬業 安心亞露面這麼說

今年台中國慶晚會場面混亂，連帶藝人演出也受到影響，安心亞當時在舞台上臨時被要求往後退，下歌音樂突然響起，她雖面露錯愕，但隨即進入狀況投入演出，網友大誇她表現專業，她今出席中天「同學來了」粉絲見面會，被問及當天演出狀況，她的態度小心翼翼，顯然不願節外生枝。

對於網友誇讚，安心亞謹慎表示「我每次表演都很喜歡和粉絲互動，那天看到滿多人的，所以我也很享受舞台，投入在音樂裡面。」是否有覺得現場狀況很混亂？她先「呃」了一聲，吐了一句「看到很多人的時候我覺得很開心」，並表示前面都已經有溝通好了，也不認為音樂下得太突然，因為她聽到音樂就會自然嗨起來，給足主辦單位面子，一邊的阿Ken還跳出來護花「應該不會怎麼樣吧，因為對我們來說，四面八方都是我們的觀眾，OK的，台上台下都一樣」，成功救援安心亞。

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