Ozone祖安祕談地下戀？他一聽提問直接「正面對決」

人氣男團Ozone今天包下國賓電影院，首映團體實境綜藝節目「夏日青春冒險」，千人搶光全部票券，將電影院擠得水洩不通。Ozone在首映前先為成員周祖安慶生，今天正巧是他24歲生日，加上18日林煥鈞也滿23歲，兩人正好一起吃蛋糕。

周祖安先前被拍到和學姐木木持續約會，兩人疑似轉地下戀。他們對緋聞有備而來，祖安聽到媒體打算迂迴提問，果斷決定正面回答：「就是好朋友。」其他團員在一旁乾脆直接唱起生日快樂歌，替隊長解圍。

面對私生活受到矚目，李哲言坦言大家看「夏日青春冒險」會看到更多毫無保留的他們，包括素顏、發脾氣、壞習慣、失言，全部都被拍下，就是要讓大家看到偶像也有一般人的一面，甚至是「崩壞的Ozone」。

對於「夏日青春冒險」首播當天強碰金鐘獎，Ozone沒在怕，馬上預祝「原子少年」可以順利敲鐘。因為他們相信「夏日青春冒險」值得一看，林佳辰妙答：「如果沒朋友的話，可以看節目，我們來當你的朋友。」

Ozone另外也為團綜創作了主題曲「陪你Sha la la」，笑稱錄完節目後得到更多創作靈感。未來除了會持續創作，也希望在戲劇方面小試身手，黃文廷剛看完「周處除三害」，對動作片頗為嚮往。林佳辰舉例「AV帝王」，引來成員一陣吐槽。

他們也期待團綜可以邁向第二季，多數成員都希望能出國渡假，倒是黃文廷突然提議想看大家吃蟲，馬上遭到大家制止，萬一真的被製作單位採納可不得了，他這才改口「第二季希望大家吃到更多好吃的東西」。

「Ozone夏日青春冒險」將於影音平台MyVideo獨家首播，10月20日起每週五晚上9點新集數上架，付費會員搶先看。節目主題曲也即將在10月17日全面數位上架。

文廷（右一）捧著蛋糕為祖安和煥鈞慶生。記者吳致碩／攝影

Ozone團綜盛大首映。記者吳致碩／攝影

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