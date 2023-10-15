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陳盈潔保外就醫昏迷7天醒了 最新病況曝光
69歲資深藝人陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，8月遭判刑入獄，10月8日被爆出因急性腎衰竭、敗血病、急性呼吸衰竭、高血鉀急需洗腎加護病房，緊急住院後，桃園女子監獄已准予陳盈潔保外就醫。今傳出她已醒了。
經紀公司民視鳳凰藝能總經理趙善意表示：「因案入監服刑的陳盈潔小姐，日前因為腎衰竭、休克，申請保外就醫，經過加護病房緊急調養，進行洗腎，終於在週六（14） 日傍晚，從昏迷中甦醒。家人基於照護便利性，已經從敏盛醫院轉院到台北榮總，持續密切關切與治療！」
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