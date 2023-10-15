來賓錄影突失控脫褲 陳柏霖見18禁畫面嚇呆

由陳柏霖與柴犬Afuri擔綱主持的探索生態大型綜藝節目「極島森林2」今釋出首支預告，集結具俊曄、徐若瑄、黃宣、侯彥西、王淨5位大咖及3位Youtuber韓勾ㄟ金針菇、千千進食中、昆蟲擾西吳沁婕一同參與。被譽為「戲劇最強綠葉」的侯彥西鮮少參與綜藝節目，沒想到拍攝過程太放鬆，直接對著陳柏霖與黃宣大露屁屁，讓陳柏霖嚇得無力招架，封他為最ㄎㄧㄤ來賓。

睽違將近2年，節目再度從北到南，從宜蘭到小琉球，4趟旅程共錄製20天，陳柏霖不曾喊過累。他說：「每一趟旅程都學習到很多，能夠與朋友有這樣的體驗，真的非常好玩。」這四趟旅程，陳柏霖分別與具俊曄、金針菇前往宜蘭太平山國家森林遊樂區；與徐若瑄到國立屏東科技大學保育類野生動物收容中心；與千千到小琉球；與黃宣、侯彥西前往台灣櫻花鉤吻鮭生態中心、司界蘭溪、溪頭自然教育園區；最後與王淨、昆蟲擾西抵達屏東神山部落與藤枝國家森林遊樂區。

被問到哪一位嘉賓最ㄎㄧㄤ最失控，陳柏霖毫不猶豫地回答：「絕對是黃宣跟侯彥西」。黃宣與侯彥西事前互不相識，第一次見面便一見如故，玩起遊戲來瘋狂程度不相上下，侯彥西甚至還脫褲露出光滑屁股，陳柏霖在旁直搖頭。讓人意外的是，千千竟然也是陳柏霖認為最失控的來賓，除了食量以外，陳柏霖笑說：「她的廚藝很驚人。」要大家看了節目就知道。

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