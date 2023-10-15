陳奕迅澳門開唱台下觀眾喊「講國語」 臉色一變回嗆影片瘋傳
陳奕迅日前在澳門開唱，演唱了不少粵語歌曲，與台下歌迷聊天時也講粵語，不料卻有人高喊「講國語」，這讓他臉色一變，也立刻回應教育觀眾，要求別人時講話要客氣一點。
陳奕迅13日到15日連續三天在澳門開唱，不過當他用粵語與台下歌迷聊天時，突然有人大喊「講國語」，他聽到後臉色一變沉默了3秒，接著先是搞笑講了一句泰語，然後用英文說「I love speaking whatever the way and language I want.（我喜歡用我想要的方式和語言說話）」，他向台下觀眾回應「你可以說『麻煩你說國語』」，教育大家要求別人時，可以加上「請、麻煩你」，就像如果有人對他說「Speak English！」他會回嗆「Shut up！」。
這段影片在網上流傳後，引發網友熱議「人家本來就系粵語歌手出身」、「有些人花了錢覺得自己是大爺，就需要全部人圍著他轉」、「實在聽不懂粵語不喜歡粵語的可以不來搶澳門場的，把票讓給死忠的鐵粉，不需要這樣來委屈自己的」，另外則有些網友認為「為什麼在澳門一定要講粵語，粵語歌你唱粵語沒問題，聊天講話還是普通話好，畢竟觀眾裡也可能有人聽不太懂粵語」、「張學友演唱會大家也會這樣開玩笑，他從來不會說歌迷沒禮貌」、「現場喊話當然是簡單直接關鍵字，哪裡不禮貌了」。
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