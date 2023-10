陳奕迅澳門開唱台下觀眾喊「講國語」 臉色一變回嗆影片瘋傳

陳奕迅日前在澳門開唱,演唱了不少粵語歌曲,與台下歌迷聊天時也講粵語,不料卻有人高喊「講國語」,這讓他臉色一變,也立刻回應教育觀眾,要求別人時講話要客氣一點。

陳奕迅13日到15日連續三天在澳門開唱,不過當他用粵語與台下歌迷聊天時,突然有人大喊「講國語」,他聽到後臉色一變沉默了3秒,接著先是搞笑講了一句泰語,然後用英文說「I love speaking whatever the way and language I want.(我喜歡用我想要的方式和語言說話)」,他向台下觀眾回應「你可以說『麻煩你說國語』」,教育大家要求別人時,可以加上「請、麻煩你」,就像如果有人對他說「Speak English!」他會回嗆「Shut up!」。

這段影片在網上流傳後,引發網友熱議「人家本來就系粵語歌手出身」、「有些人花了錢覺得自己是大爺,就需要全部人圍著他轉」、「實在聽不懂粵語不喜歡粵語的可以不來搶澳門場的,把票讓給死忠的鐵粉,不需要這樣來委屈自己的」,另外則有些網友認為「為什麼在澳門一定要講粵語,粵語歌你唱粵語沒問題,聊天講話還是普通話好,畢竟觀眾裡也可能有人聽不太懂粵語」、「張學友演唱會大家也會這樣開玩笑,他從來不會說歌迷沒禮貌」、「現場喊話當然是簡單直接關鍵字,哪裡不禮貌了」。

陳奕迅澳門開唱被台下觀眾要求說國語。 圖/擷自微博

