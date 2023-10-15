宋仲基大方放閃！帶妻現身婚禮「眼神全是愛」

宋仲基的妹妹昨舉辦婚禮，宋仲基帶著英國妻子凱蒂盛裝出席，大方放閃讓賓客們拍個夠。

凱蒂產後已經恢復窈窕身材，和宋仲基皆看不出新手爸媽的疲憊，亮眼登對的外型讓他們成為婚禮現場的另一大焦點。宋仲基目光更是完全離不開嬌妻，看向凱蒂的眼神中全是愛意。

宋仲基是書香世家，一家三兄妹都是頂尖學霸，出閣的宋家小妹宋瑟琪是首爾大學醫學博士，先前畢業時宋仲基和大哥也都親自到學校送上祝福。如今小妹嫁做人婦，宋仲基與大哥宋承基雖然不捨，昨還是透過上台擁抱妹婿等方式，支持妹妹找到幸福。

宋仲基與凱蒂聯袂出席婚禮。圖／摘自OSEN

宋仲基與凱蒂聯袂出席婚禮。圖／摘自OSEN

宋仲基與凱蒂聯袂出席婚禮。圖／摘自OSEN

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