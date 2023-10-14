錢人豪稱「某上映新片」涉抄襲想提告 「周處除三害」中槍

曾執導過「海霧」、「混混天團」等片的導演錢人豪，13日在臉書上發文表示「某部正在上映的電影」跟他籌備多年的「無法無天」故事大綱幾乎一模一樣，而且連角色金句、故事情節，主角名字都類似，他不禁愣了一下，寫道：「心想不會吧？這麼毫不掩飾嗎？這麼肆無忌憚嗎？」他表示圈內與他合作多年的團隊以及某些熟識的演員也早知此事，甚至在2017、2018年於兩岸的發佈會上也曾提過這個想法。由於他文中提及：「我跟你在香港認識也超過10年，講過這個故事！不代表你可以就當作你的！」因此被認為他提的電影，正是香港導演黃精甫執導、正在上映中且入圍本屆金馬獎7座大獎的「周處除三害」。

「周處除三害」描述阮經天扮演的要犯，在獲知自己得了絕症後，決心在離世之前除掉排名在自己前面的另兩位重刑犯，讓自己不被遺忘，他的演出大獲好評，不只提名今年金馬獎影帝，也被認為有望繼「艋舺」之後再抱回一座獎。片子從6日上映到現在，全台票房始終僅次於日本動畫「蒼鷺與少年」，反應頗佳，卻沒想到捲入「疑似抄襲」的風波。

錢人豪在文中稱「或許有人不喜歡我個性，但這個故事確實是我寫的，很多年前就有的，都有紀錄」，文末他更罵道：「你他X的真有夠懶的，抄襲故事！連主角、配角名字，甚至slogan也抄到一模一樣！到底是誰給你這種膽子？」他稱情緒不是很舒服、有點煩躁，思考再思考決定發函正式詢問對方說法。

發行「周處除三害」的「牽猴子」公司則表示：「關於錢人豪先生所寫的內容，並未指名是『周處除三害』，所以我們不知道要如何回應？我們也希望錢先生可以提出證據，以正視聽。」

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錢人豪在臉書上指「某部現正上映的電影」抄襲他籌備多年的劇本，連角色名字等細節都很類似。圖／報系資料照片

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