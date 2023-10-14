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本屆總統大選支持誰？白冰冰給答案藏玄機：天知道

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
白冰冰復出拍電視劇談到好友陳盈潔不勝唏噓。記者李政龍/攝影
白冰冰復出拍電視劇談到好友陳盈潔不勝唏噓。記者李政龍/攝影

69歲女歌手陳盈潔於8月底入監服刑，並在10月8日驚傳腎衰竭，緊急送往國軍桃園總醫院治療，白冰冰14日出席自製新戲「天知道」開拍記者會時談到好友陳盈潔，沉重表示：「希望她一切安好。」

白冰冰說，她跟陳盈潔是同一代的人，「那個時候我們很努力在過日子，不知道為什麼會這樣，我曾經跟她說我學會打麻將，但她居然跟我說她不打麻將了，沒有賭啊，我們這個年齡是容不得差錯，希望她一切安好。」

延伸閱讀：陳盈潔住進加護病房 弟弟曝「尚有知覺」：先把命保住

至於自己目前身體狀況？68歲的白冰冰表示：「我過度使用我身體誰也幫不了我，如果一輩子平均能活三萬天，大概就是83歲，我活到現在也已經過2萬多天了，我覺得我要把餘命用在最重要的地方，唱歌演戲能唱就唱。」

向來關心時事的白冰冰被問到總統大選話題？她笑說自己現在以演藝文化為重心，但也不會躲避相關問題：「我覺得當然要選真心為台灣好，為台灣著想的人，候選人要有決心，誰不想當總統？但我覺得想要坐這個大位是不好坐的，個人方面的德行和想法都要正確，這是我個人的思維，但沒有特別說要選誰」。最後白冰冰更套用劇名說：「天知道啦！玄天上帝會揀選的！」

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白冰冰重返戲劇圈擔任製作人並主演新戲「天知道」。記者李政龍/攝影
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