《新世紀福音戰士》高橋洋子Wirforce開幕演唱會登場 回饋台粉加開見面會
《新世紀福音戰士》超神主題曲演唱者高橋洋子要來台灣了！
電競嘉年華 Wirforce2023 13日宣布重量級嘉賓，就是以演唱《新世紀福音戰士》主題曲〈殘酷天使的行動綱領〉聞名的日本歌手高橋洋子，將作為開幕演唱會特別嘉賓登場，隔日還會有粉絲見面會。
高橋洋子出道30多年，在正式出道前曾在久保田利伸、松任谷由實等知名歌手演唱會上擔任合音，她為《新世紀福音戰士》演唱的主題曲〈殘酷天使的行動綱領〉（残酷な天使のテーゼ）被譽為神級主題曲，曾拿下日本卡拉OK「30年最熱門神曲」，全球粉絲都點唱，她去年親自出席頒獎典禮時表示，因為歌曲本身太好，能成為演唱者她覺得是老天恩賜。
WirForce 開幕演唱會11月24日晚間9點在臺北花博爭艷館 TOYOTA Stage登場，高橋洋子粉絲會則預計於隔日（11月25日）下午4點在WirForce野台舉辦。
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