25歲寶塚女星輕生離世 驚爆生前遭劇團前輩霸凌「被電捲棒燙額頭」
25歲寶塚演員有愛綺輕生離世，日媒《週刊文春》驚爆她生前遭遇，根本是現實版《黑暗榮耀》。
日本兵庫縣寶塚市9月30日發生一起女子墜樓命案，死者經確認身分為寶塚劇團現役演員有愛綺，而據《週刊文春》報導，有愛綺母親透露女兒生輕生前一天曾傳訊息表示「快崩潰了」，還有知情人士爆料她生前被劇團前輩霸凌，前輩集體罵羞辱她，指責都是她的錯，讓她哭著對每個人道歉。
更甚者，今年2月曾有報導一起寶塚霸凌事件，指彩排時一名前輩主演說是要教對方「捲瀏海」，以電捲棒燙傷了另一名主演的額頭，導致對方差點毀容。宛如韓劇《黑暗榮耀》情節。而受害者向劇團負責人反應遭指責，此後前輩更繼續霸凌。《週刊文春》指出，當時被霸凌者可能就是輕生離世的有愛綺。
據報，有愛綺為寶塚宙組演員，劇團為事件成立了調查小組。
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