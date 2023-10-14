酸走鐘獎「找自己人」質疑公正性 「鬼島」致歉：外行人自以為懂在哭夭
第五屆走鐘獎今（14）日在高雄流行音樂中心舉行，日前臉書粉專「鬼島薪水有限公司」發文質疑評審公正性，13日發聲道歉。
「鬼島薪水有限公司」日前發文寫道「評審名單倒不如說是某個圈圈的社交名單」，酸都是找自己人，質疑其公正性。創辦人呱吉則反擊，表示評審中很多人他過去一年「一次都沒有見過面」，反嗆「鬼島」文章「很會寫陰謀論、外行人自以為懂」。
13日晚間，「鬼島薪水有限公司」發道歉聲明，寫下：「走鐘獎對不起，鬼島薪水有限公司確實是一個外行人自以為懂在那邊哭夭。」表示會將道歉聲明至頂一個月。
「鬼島」自認造謠者到自行闢謠，稱若還有其他人對走鐘獎造謠，「鬼島」會去闢謠。
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