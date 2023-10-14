釜山影展／劉德華「紅毯先生」釜山閉幕片 導演認「批評他演技」

2023年釜山影展正式落幕，寧浩執導，劉德華主演喜劇「紅毯先生」也獲選為閉幕片，劉德華雖因工作未能出席，不過導演寧浩、女主角瑞瑪席丹以及監製余偉國皆有到場，寧浩感謝劉德華的提拔，表示17年前的成名作「瘋狂的石頭」就是劉德華投資，這次有幸又能再度合作，「因為我們是閉幕片，所以沒盡情享受影展，如果下次是開幕片，我想好好享受。」

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劉德華在片中飾演渴望獲獎的巨星「劉偉馳」，一直秉持著演員要認真的原則， 為了演出導演林浩（寧浩飾）執導的農村題材電影，他深入農村體驗生活、親自拉投資、拒絕用替身，卻因此引發了一系列令人哭笑不得的荒誕鬧劇，帶領觀眾一窺娛樂圈百態，寧浩在片中批評劉德華演技，他笑稱沒人願意演，當時一度有些不知在演戲還是真的在片場，「因為拍攝過程比較混亂，劇組裡面很多工作人員，還要同時扮演片中的角色，很多時候都搞不清是不是真的在拍攝。」還發生了他問演戲的人為什麼不進來的狀況，「結果發現其實是輪到我演了」。

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寧浩在「紅毯先生」特意提到成龍、奉俊昊等影人，是因為一直很喜歡他們，「我加了很多喜歡導演的名字，我很喜歡奉俊昊導演，所以覺得在電影裡面說到他會很有趣；而成龍不只在亞洲，在好萊塢也是家喻戶曉的大明星，所以希望成龍在電影中能作為男主角劉偉馳的對手登場。」瑞瑪席丹則表示「這次非常開心，我們的電影可以到釜山跟大家見面，非常榮幸能跟寧浩導演、優秀的演員一起完成這部作品，拍攝的過程中，劉德華先生也有指導我表演方面的課題，是寶貴的經驗，今天我也是第一次跟大家看完整的『紅毯先生』，非常期待，也希望你們都會喜歡。」 導演寧浩（左起）、瑞瑪席丹、監製余偉國現身釜山影展為「紅毯先生」造勢。圖／摘自官方微博 導演寧浩與劉德華已有多年合作。圖／摘自微博

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