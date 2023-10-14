快訊

下周生肖運勢／「2生肖」旺到爆炸、雞順風順水、狗投資要三思

周杰倫演唱會堅持實名制 黃牛「等不到主辦方改規則」退票慘賠數十萬

喊話決戰中台灣 賴清德批盧秀燕更改中捷藍線到「有利人士」住家附近

釜山影展／劉德華「紅毯先生」釜山閉幕片 導演認「批評他演技」

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
劉德華主演「紅毯先生」獲選釜山影展閉幕片，但他有工作未能到場。圖／摘自微博
劉德華主演「紅毯先生」獲選釜山影展閉幕片，但他有工作未能到場。圖／摘自微博

2023年釜山影展正式落幕，寧浩執導，劉德華主演喜劇「紅毯先生」也獲選為閉幕片，劉德華雖因工作未能出席，不過導演寧浩、女主角瑞瑪席丹以及監製余偉國皆有到場，寧浩感謝劉德華的提拔，表示17年前的成名作「瘋狂的石頭」就是劉德華投資，這次有幸又能再度合作，「因為我們是閉幕片，所以沒盡情享受影展，如果下次是開幕片，我想好好享受。」

延伸閱讀：釜山影展／薛仕凌奪男配台灣之光 柳承龍稱帝心臟爆炸

劉德華在片中飾演渴望獲獎的巨星「劉偉馳」，一直秉持著演員要認真的原則， 為了演出導演林浩（寧浩飾）執導的農村題材電影，他深入農村體驗生活、親自拉投資、拒絕用替身，卻因此引發了一系列令人哭笑不得的荒誕鬧劇，帶領觀眾一窺娛樂圈百態，寧浩在片中批評劉德華演技，他笑稱沒人願意演，當時一度有些不知在演戲還是真的在片場，「因為拍攝過程比較混亂，劇組裡面很多工作人員，還要同時扮演片中的角色，很多時候都搞不清是不是真的在拍攝。」還發生了他問演戲的人為什麼不進來的狀況，「結果發現其實是輪到我演了」。

延伸閱讀：釜山影展／韓孝周曝有憂鬱症 「MOVING異能」以媽當範本

寧浩在「紅毯先生」特意提到成龍、奉俊昊等影人，是因為一直很喜歡他們，「我加了很多喜歡導演的名字，我很喜歡奉俊昊導演，所以覺得在電影裡面說到他會很有趣；而成龍不只在亞洲，在好萊塢也是家喻戶曉的大明星，所以希望成龍在電影中能作為男主角劉偉馳的對手登場。」瑞瑪席丹則表示「這次非常開心，我們的電影可以到釜山跟大家見面，非常榮幸能跟寧浩導演、優秀的演員一起完成這部作品，拍攝的過程中，劉德華先生也有指導我表演方面的課題，是寶貴的經驗，今天我也是第一次跟大家看完整的『紅毯先生』，非常期待，也希望你們都會喜歡。」

導演寧浩（左起）、瑞瑪席丹、監製余偉國現身釜山影展為「紅毯先生」造勢。圖／摘自官方微博
導演寧浩（左起）、瑞瑪席丹、監製余偉國現身釜山影展為「紅毯先生」造勢。圖／摘自官方微博
導演寧浩與劉德華已有多年合作。圖／摘自微博
導演寧浩與劉德華已有多年合作。圖／摘自微博

相關新聞

釜山影展／劉德華「紅毯先生」釜山閉幕片 導演認「批評他演技」

2023年釜山影展正式落幕，寧浩執導，劉德華主演喜劇「紅毯先生」也獲選為閉幕片，劉德華雖因工作未能出席，不過導演寧浩、女...

賴慧如幸福肥飄嬸味 「狂甩14公斤」超兇泳裝照變姐姐

女星賴慧如之前與老公赴美渡假祕婚，幸福肥上身，站上體重機才驚覺體重來到新高66公斤，嚇得經紀人忙找專業瘦身品牌幫她瘦身，...

宣傳鋪天蓋地 對中東戰火一語不發 泰勒絲讓粉絲失望？

樂壇天之驕女泰勒絲，看似做任何事都一帆風順、幾乎不會踢到鐵板，只要她沾到的無不點石成金。然而她最近全力為即將盛大上映的演...

帥氣大學教授竟是狼師！寇乃馨「被他拐騙回家」

寇乃馨和林襄日前上「小明星大跟班」，暢談「男人的嘴騙人的鬼！不管到幾歲都愛說大話」。她們都有被騙的經驗，寇乃馨甚至是遇到...

金馬60屆主持人Lulu接任 宣傳片喊「說出很難聽的話」

第60屆金馬獎頒獎典禮主持人正式揭曉，由金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎的女星Lulu黃路梓茵擔任，「當男人戀愛時」的導演殷振...

永遠只吃七分飽！73歲翁倩玉凍齡秘訣大公開

翁倩玉日前接受台視「台灣名人堂」訪問，她出道至今60餘年，除了曾榮獲金馬影后殊榮外，也唱紅許多經典歌曲，包含「祈禱」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。