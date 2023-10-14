賴慧如幸福肥飄嬸味 「狂甩14公斤」超兇泳裝照變姐姐

女星賴慧如之前與老公赴美渡假祕婚，幸福肥上身，站上體重機才驚覺體重來到新高66公斤，嚇得經紀人忙找專業瘦身品牌幫她瘦身，新戲開拍，她努力瘦身，甩肉14公斤，重拾窈窕青春體態。

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日前進棚拍攝代言照，賴慧如只有一個要求「甩去大嬸味」。造型師找衣服卻一波三折。原來造型師剛開始找來的衣服為遮蔽還未雕塑完美的身材，穿上去還是飄出嬸味，但迫於現實只好勉強接受，沒想到二週後再試裝，身上的贅肉竟離奇般消失，SIZE直接又小一號。於是所有服裝推翻，直接重找，最後穿上美美泳裝和芭比粉洋裝，真的太美了。

賴慧如已在八點檔「市井豪門」領便當，當時她拍到聲嘶力竭，幾乎倒嗓，經過休息，近日恢復許多，她還在臉書分享和老公約會的美照，雖然常被誤會是姐弟，也讓她得意萬分。

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賴慧如減重成功消除嬸味。圖／SUPERCUT塑魔纖提供

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