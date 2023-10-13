帥氣大學教授竟是狼師！寇乃馨「被他拐騙回家」
寇乃馨和林襄日前上「小明星大跟班」，暢談「男人的嘴騙人的鬼！不管到幾歲都愛說大話」。她們都有被騙的經驗，寇乃馨甚至是遇到狼師，幸好她機警才沒讓對方得逞。
寇乃馨分享，她遇過大學教授騙她回家，「系上有個老師非常帥，有天我接到他的電話說要幫忙拿作業，他說『作業在我家，為了謝謝妳，老師先請妳吃飯，我在法國有幾個酒莊，一些高檔菜我也都會做，老師做給妳吃吃看』，但我想說這有點危險，結果他說『我媽媽也在家』，我就去了。」
因為教授的人設形象，寇乃馨原本還是抱著一定的信任度。不料進到對方家時，寇乃馨馬上察覺是場騙局，「我一發現家裡沒媽媽的時候，我就衝出去按電梯，結果他動作比我快，我就說『我9點沒回去，我媽一定報警』！」
事後寇乃馨才從學姊口中得知，這位教授是學校出了名的「詐欺慣犯」。「更誇張的是畢業後，我還在很多地方聽說這個老師都用不同的身分出現在各大夜店，有一次他看到我們還愣了一下說『你們認錯了，我是他的攣生兄弟』。」
林襄則是曾遇過花心男：「在一起前就有聽過他不好的風評，但他一直告訴我，他為了我都改了，我就被他洗腦，有一次他去練舞，回家之後我發現他身上有一些看起來就是眼影、臥蠶的亮粉，我問他練舞為什麼會有女生的妝在身上？他說『我剛去跳亮粉舞』，我想聽他怎麼掰下去，就問他『那舞要怎麼跳』？他就自己在那邊灑亮粉，跳給我看。」
在場來賓聽了都覺得男方的解釋荒謬到無法置信，林襄則笑說：「因為我戀愛腦，我不想往壞的地方想，就暫時相信他去跳『亮粉舞』，但後來分手才知道，原來我們在一起時，他都有去亂搞。」而這經歷讓王偉忠聽不下去，笑嘆：「我覺得林襄的智慧要增加一下。」吳宗憲也忍不住調侃她是「愛情遲緩兒」。相關內容每週一至週五晚間10點在中天綜合台播出。
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