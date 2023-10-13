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金馬60屆主持人Lulu接任 宣傳片喊「說出很難聽的話」

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
Lulu化身「一代宗師」章子怡。圖／金馬執委會提供
Lulu化身「一代宗師」章子怡。圖／金馬執委會提供

第60屆金馬獎頒獎典禮主持人正式揭曉，由金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎的女星Lulu黃路梓茵擔任，「當男人戀愛時」的導演殷振豪先前曾與Lulu合作，這次也特別為她量身打造宣傳影片，讓Lulu化身4部國片的經典角色，喊出「熱帶魚」、「我是一片雲」、「一代宗師」以及「不能說的．祕密」的經典台詞。

Lulu一連說出「熱帶魚」經典台詞「嫌難看，回去看你老母啦」、「我是一片雲」經典台詞「我會說出很難聽的話」，獨特造型令人絕倒，更在「不能說的．祕密」反串演出周杰倫，不僅跨越男女老少，還涵蓋各種類型，主辦單位看到她這麼用心揣摩角色原型，還能展現出自己的面貌與特色，對Lulu今年典禮表現充滿期待，極具信心。

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Lulu黃路梓茵過去曾獨挑大樑主持過第30屆、32屆金曲獎，也和盧廣仲等人搭檔主持第55屆金鐘獎，大型典禮經驗豐富，但她在接獲金馬獎邀約時，第一時間不敢相信也不敢答應，驚喜之餘還再三確認。

Lulu表示今年因緣際會看了楊德昌導演的展覽與電影，也重溫不少台灣新電影尤其是侯孝賢導演的代表作，更嘗試在節目邀訪幕前幕後的電影人，好像離電影更近了，但沒想到可以主持金馬獎。好像冥冥之中自有安排，於是決定接受這項挑戰。

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金馬執委會主席李屏賓也非常期待金馬60的到來，更特別現身參與演出與Lulu對戲，也被盛讚演技渾然天成。李屏賓則感性表示，金馬獎就像是電影人的家，提醒大家別忘了每年都要回家。第60屆金馬獎頒獎典禮將於11月25日登場。

Lulu黃路梓茵擔任第60屆金馬獎頒獎典禮主持人。圖／金馬執委會提供
Lulu黃路梓茵擔任第60屆金馬獎頒獎典禮主持人。圖／金馬執委會提供

Lulu致敬「熱帶魚」文英阿姨的經典橋段。圖／金馬執委會提供
Lulu致敬「熱帶魚」文英阿姨的經典橋段。圖／金馬執委會提供

入圍過金馬獎新導演的殷振豪，曾與Lulu合作「當男人戀愛時」這次特別為她量身打造宣傳影片。圖／金馬執委會提供
入圍過金馬獎新導演的殷振豪，曾與Lulu合作「當男人戀愛時」這次特別為她量身打造宣傳影片。圖／金馬執委會提供

Lulu黃路梓茵擔任第60屆金馬獎頒獎典禮主持人。圖／金馬執委會提供
Lulu黃路梓茵擔任第60屆金馬獎頒獎典禮主持人。圖／金馬執委會提供

金馬主席李屏賓(左起)、主持人Lulu以及導演殷振豪合影。圖／金馬執委會提供
金馬主席李屏賓(左起)、主持人Lulu以及導演殷振豪合影。圖／金馬執委會提供

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