宥勝性騷認錯3個多月吐「心理諮商7次」：我是誰？為什麼會這樣？

宥勝在台灣#MeToo風波中爆出對女員工性騷擾，他認錯道歉，從6月發道歉文後沉潛了一段時間，10月初於臉書「復出」，先是表示去禪修，今（13）日再透露去做心理諮商，從8月至今已進行7次。

宥勝於臉書發文，表示以前不敢做心理諮商，坦言「怕被看透，被輕視，更怕被「認證」自己真的有問題…」，但從8月至今他已進行第7次會談，成果讓他驚訝。

他表示每次會談一小時，但對話質量高，內容精準，他形容「像是被一雙溫暖的手，

輕柔地帶進暗潮洶湧的內心世界...」。宥勝吐露「我是誰、為什麼會這樣、未來該如何繼續向前」疑慮，但也期盼：「希望我們都能更認識自己，希望我們都能越來越好。」

宥勝臉書全文：

從八月到今天， 不知不覺，已經是第七次會談了…. 以前從來不敢做心理諮商。 怕被看透，被輕視， 更怕被「認證」自己真的有問題… 結果專業的諮商讓人驚訝， 意外的平靜、舒適、安心、且真誠。 每次會談都只有一小時， 但對話的質量之高，內容之精準， 完全不是吐苦水或陪聊天， 更像是被一雙溫暖的手， 輕柔地帶進暗潮洶湧的內心世界... 感謝理解， 感謝平靜， 感謝和諧。 希望我們都能更認識自己， 希望我們都能越來越好。 #我是誰 #為什麼會這樣 #未來該如何繼續向前

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