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范逸臣認愛交往6、7年 田中千繪親吐實情

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
田中千繪、楊淨宇出席美妝品牌記者會。圖／蓓朵娜提供
田中千繪、楊淨宇出席美妝品牌記者會。圖／蓓朵娜提供

日本女星田中千繪、楊淨宇今（12）日出席美妝品牌記者會，受訪時提到與魏德聖導演再續前緣的電影「BIG」將在12月上映，工作上有新進展，而感情，緋聞男友范逸臣先前在節目透露只交往6、7年，被認為是大方認愛，對此田中千繪笑說：「那是他大方承認，我沒有！」

田中千繪透露演戲多年，有時仍會想太多，「像是這次魏導給我的角色，我一開始不知道怎麼演，不過魏導說：『你就演你自己就好了。』也讓我想到『海角七號』的時候，魏導也是一樣讓我自然發揮。」

對於保養，田中千繪覺得40歲之後除了新陳代謝變慢，臉上也會開始過敏，所以私下出門很少上妝，她也會靠運動流汗代謝，被問運動有沒有被認出來，她笑說平常都素顏，很少被認出。她也透露最近錄節目外景去了日本長野縣與輕井澤，吃太好胖了不少，最近剛回台灣，開始吃燙青菜飲食控制。

田中千繪、楊淨宇出席美妝品牌記者會。圖／蓓朵娜提供
田中千繪、楊淨宇出席美妝品牌記者會。圖／蓓朵娜提供

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