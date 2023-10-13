離婚後摘子宮！女星認和前夫「還睡一起」 親揭背後原因

曾演出「世間情」、「甘味人生」等8點檔的女演員江泳錡，7月剛傳出與曾擔任電視台總監的楊煥喻婚變，接著男方宣布結束8年的婚姻；離婚後，江泳錡突然透露安排手術摘除子宮。近來她受訪時卻坦言仍就與前夫住在一起、一起睡同一張床，但強調雙方已無性關係。

據《TVBS新聞網》報導，江泳錡受訪時自爆離婚後與前夫還睡在同一張床上，但強調彼此沒有性關係。她解釋，平時也忙著飛韓國直播不在台灣，找房子也麻煩，因此就先繼續與前夫同住，彼此就像家人，「而且我們兩人作息又不同，真正相處時間大約才5小時左右。」

江泳錡談起過去結婚時謠言滿天飛，甚至還有傳聞直指她結婚是為了進演藝圈。對此，她則出面澄清，與前夫結婚並非外界所稱的4年，真正結婚時間長達8年，更強調不會有人拿一輩子當賭注，直言結婚時前夫也還沒進電視台，更沒有「獨厚老婆」這件事情，「如果有的話，我怎麼會出來做直播，早就大紅大紫了」。

江泳錡7月傳出婚變，接著楊煥喻便出面宣告結束婚姻。離婚後，隔月（8月）她突然到醫院動刀摘除子宮，僅保留卵巢和部分子宮頸，事後解釋因為長年為子宮肌腺症所苦，近來忙於直播事業，無奈在韓國當地遇上兩次大出血，急診費用每次一花就是2、3萬元。她坦言，開刀摘除子宮已考慮了3年，離婚前就有在考慮，當時前夫也很支持，認為不一定要有小孩，離婚開刀後前夫也來醫院照顧她，讓她相當感謝。

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