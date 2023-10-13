醫生警告「只剩3個月」！小亮哥菸癮大到差點沒命
66歲的小亮哥出道多年，過去是眾所皆知的老菸槍，他近日登上「聚焦2.0」分享自己的肺氣腫經驗，回想從16歲就開始抽菸，菸齡超過36年，在50歲時肺氣腫嚴重發作，一度覺得自己咳到肺快爆炸，當時醫師警告若再不戒菸，最快三個月就可致命，嚇得他下定決心趕緊戒菸。
童星出道的小亮哥，和老婆林姿佑結婚多年，是演藝圈的模範夫妻，小亮哥在節目中表示，年輕時不懂事，不管是在家或到哪裡都要抽菸，後來40幾歲時跟朋友合夥賣雪茄，每天要試抽各國雪茄，最高紀錄一天抽上5支雪茄，還有外加一般平時抽的香菸，整天抽的尼古丁含量超過五包菸以上，讓一旁有「無毒教母」之稱的護理師譚敦慈直搖頭。
小亮哥說，50歲時肺氣腫發作，一躺下就猛咳，常常要坐著才能睡，光是一個小感冒就可以咳3個月，咳到自己都很生氣，當時醫師警告他，再不戒菸就無藥可醫，嚴重的話可能只剩三個月壽命。
小亮哥當時覺得小孩還年幼，自己一定要戒菸成功，終於逐漸在52歲時戒菸成功，目前已戒菸14年，固定運動增加肺活量，並定期追蹤肺部，目前身體已改善非常多，也讓小亮哥深深覺得生命才是最重要的。相關內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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