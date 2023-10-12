36歲女星心臟驟停送醫 搶救不治留下年幼兒女

據「星洲網」報導，曾演出電影《初戀紅豆冰》的馬來西亞女星曾若冰因心臟驟停送醫，經搶救2天後仍宣告不治，享年36歲，家屬已發出訃聞，將於14日出殯。

曾若冰曾在電影《初戀紅豆冰》飾演李心潔年輕時期，和張棟樑有對手戲，當時導演阿牛（陳慶祥）看她覺得有像李心潔，所以就邀請她演出，她還為此剪去長髮。

曾若冰後來淡出演藝圈後，婚後育有一對兒女，不時會在網上進行直播，5天前還有更新臉書，但2天前母嬰直播平台「CobyDaddy」發出希望大家為曾若冰集氣的消息，今就傳來她已離世。

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曾若冰心臟驟停送醫搶救後仍宣告不治。 圖／截自臉書／曾若冰

曾若冰曾演出電影《初戀紅豆冰》。 圖／截自臉書／風采·Feminine

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