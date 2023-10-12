決定不生小孩 謝哲青夫妻擬好遺囑 身後財產全數捐出

謝哲青今出席陽光基金會「陪伴燒傷顏損兒 快樂成長」記者會，和現場孩童開心互動，他坦言已經決定不生小孩，因有感於世事無常，他和老婆已經擬好遺囑，未來離開後所有財產將全數捐出，成立教育獎學金，幫助更多的孩子圓夢。

他和老婆娃娃剛從義大利返台，到當地要租車時，被告知除了要有國際駕照外，還必須要有台灣駕照，否則就要付3倍的租金，還好謝哲青的義大利文還算OK，於是緊急換了另一家租車公司，而當地有不少台灣遊客認出他，熱情邀他合照簽名，當地人見狀忍不住問他「可以請問你到底是誰嗎？」對他的身分相當好奇。還有台灣留學生因為受到他的著作影響，考上公費留學到義大利念書，特地來和他見面，讓他驚喜萬分。

娃娃說，兩人在決定好不生小孩那一刻，就寫好遺囑，要把全部財產捐出去當教育獎學金，幫助下一代的孩子，「因為我們沒有小孩，所以可以幫助別人的小孩，也是我們想完成的事情。」謝哲青說，面臨了媽媽過世等人生無常，讓他對生命的看法也有了改變，「其實也有想過用信託的方式，但發現信託手續費等很麻煩，所以捐給基金會最方便。」夫妻倆2年前各自手寫了一份，具有法律效力，盼未來有更多的孩子受惠。 謝哲青(中)今出席陽光基金會公益活動。記者林怡秀／攝影

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