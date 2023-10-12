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王瞳就是放不下 思念艾成深夜直播痛哭「世事無常」

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
王瞳不時還是會思念著艾成。圖／摘自臉書
王瞳不時還是會思念著艾成。圖／摘自臉書

艾成去年8月殞命，失去摯愛的王瞳遲遲未能走出喪夫之痛，時隔1年多，11日晚王瞳因情緒低落，深夜裡，打開自艾成走後一直不敢碰觸的直播器材做直播唱歌，讓歌聲化為思念，唱到情深處崩潰，更在直播過程中數度痛哭，直說：「想完成和艾成的約定。」

王瞳近期忙拍民視「市井豪門」，戲裡和陳仙梅「母女」雨中相認虐心催淚，她也連哭2天，哭到雙眼紅腫。她透露，自7月起，心情持續低落，覺得渾身被憂鬱籠罩，加上氣候變化，過去樂觀的她似乎也蒙上陰影；她以「今天來點藍色的思念」為題做直播，提到過去艾成幾乎每晚都會在家開直播唱歌，甚至讓粉絲點歌，自從艾成走後，她因不會使用直播器材，也怕觸景傷情，但當下實在太想念，才會嘗試接通器材線路開直播，發現自己其實一直走不出傷痛，也感嘆：「世事無常。」

王瞳深夜上線傾訴思念，直播近2 小時、5萬人觀看，她分享為完成艾成開演唱會的約定，這陣子「累到快見主面」，說起艾成，她再度感傷，一邊唱艾成的歌一邊思念，她哽咽道，其實艾成手機裡還有很多未發表的歌曲，還有2人一起創作的音樂，甚至已錄製完成的歌曲來不及發表，艾成生命就戛然而止，她說：「希望能讓更多人把這份愛一起傳下去，鼓舞更多人。」她也為12月9日「京成兄妹 超時空的約定」演唱會繼續努力。

王瞳近期忙拍民視8點檔「市井豪門」。圖／摘自臉書
王瞳近期忙拍民視8點檔「市井豪門」。圖／摘自臉書
王瞳忙拍8點檔，難得隨外景戲到一處愜意的咖啡店。圖／摘自臉書
王瞳忙拍8點檔，難得隨外景戲到一處愜意的咖啡店。圖／摘自臉書
王瞳深夜開直播思念艾成。圖／摘自臉書
王瞳深夜開直播思念艾成。圖／摘自臉書

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