《大宅門》導演郭寶昌驚傳逝世 張藝謀悼恩師憶往事
經典陸劇《大宅門》導演兼編劇郭寶昌驚傳逝世，享壽83歲。據「北京青年报」報導，郭寶昌喪事從簡，不會舉辦告別式。
「北京青年报」報導指出，大陸名導張藝謀、陳凱歌都曾受郭寶昌扶植推出作品。而知悉郭寶昌過世消息，張藝謀亦透過工作室發聲，回憶年輕時得郭寶昌賞識，「感恩之心至今銘記」，還稱去郭寶昌家吃飯時，聽他聊《大宅門》都覺得點點滴滴歷歷在目，而今恩師離世，張藝謀哀悼：「郭寶昌先生一路走好，天堂仍有大宅門」。
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