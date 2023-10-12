《大宅門》導演郭寶昌驚傳逝世 張藝謀悼恩師憶往事

經典陸劇《大宅門》導演兼編劇郭寶昌驚傳逝世，享壽83歲。據「北京青年报」報導，郭寶昌喪事從簡，不會舉辦告別式。

「北京青年报」報導指出，大陸名導張藝謀、陳凱歌都曾受郭寶昌扶植推出作品。而知悉郭寶昌過世消息，張藝謀亦透過工作室發聲，回憶年輕時得郭寶昌賞識，「感恩之心至今銘記」，還稱去郭寶昌家吃飯時，聽他聊《大宅門》都覺得點點滴滴歷歷在目，而今恩師離世，張藝謀哀悼：「郭寶昌先生一路走好，天堂仍有大宅門」。

延伸閱讀：YouTuber陳屍旅館 疑生前「遺言」音檔曝光

商品推薦