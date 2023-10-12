尷尬！五月天阿信意外問出「歌迷買黃牛票」 下一秒GG了
五月天近日開啟「 諾亞方舟10周年進化復刻版」巡迴演唱會，昨（11）日在廣州舉辦演唱會點歌環節時出現了個小插曲，台下歌迷意外爆料自己買了黃牛票進場，隨後便被警察找上，在微博掀起熱議！
五月天昨天在演唱會上開放歌迷點歌，當時話筒傳到了一位小女孩的手上，小女孩則許願說想聽《知足》。阿信則好奇問說：「為什麼不去看杰倫，看我們是因為門票好搶嗎？」不料，一旁的爸爸卻表示杰倫的演唱會買不到票，更自爆這場演唱會買的是黃牛票，阿信聽完急勸「別這樣，好了那個我們破例網開一面好不好，為了妹妹，爸爸做了不好的示範」；但隔沒多久，現場卻出現警察上前關切，現場還有歌迷將警察出現的畫面放上網。
消息一出，在網上掀起熱議，不少網友虧說：「你買黃牛就算了，你還點知足」、「他好誠實，我笑死了」、「這就是點知足的下場」、「黃牛：誰知道啊！我輩抓起來，舅因為碰到一個傻子點了一首知足」、「點歌慘案」、「知足歌整頓黃牛」。
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