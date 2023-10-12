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日本不再「一生懸命」了？敬業指數全球墊底 原因台灣很有感

獨／華視總經理突稱身體原因閃辭 時機敏感傳言不單純

聯合報／ 記者葉君遠／即時報導
華視總經理藍宜楨到任不久。圖／華視提供
華視總經理藍宜楨到任不久。圖／華視提供

華視總經理藍宜楨今早突然以身體狀況為由，閃辭總經理一職，讓電視台裡面慌亂一片，有員工猜測，他對外說是健康因素，但更可能跟電視台𥚃近來面對的各種壓力有關。

華視聲明稿如下

本公司總經理藍宜楨因健康因素，於昨（11）日辭去總經理職務。經本(12)日華視第24屆第12次董事會議通過，總經理之職務由公共電視總經理徐秋華暫代，以利業務之延續與推展。後續華視也將研議辦理總經理遴聘相關作業。

對於藍總經理的請辭，董事長胡元輝除了感到不捨，也對他在任一年多來在各項業務推動上的貢獻表達感謝，並祝福早日恢復健康。

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