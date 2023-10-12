傳婚禮紅包吳宗憲只包16萬 KID親揭內幕
KID結婚，吳宗憲來去匆匆，大家都好奇他是否依約包出百萬紅包？甚至有傳出只包16萬這數字。
KID今出席三立金鐘記者會透露，「不多不少，憲哥真的做到百萬紅包，我當晚馬上把它鎖進保險箱，隔天一早立刻找了附近的銀行存入，3天後就會入帳。」
KID說，從來沒有拿過這麼大的紅包，所以過程小心翼翼，「銀行專員說，這張沒問題，我的心才放下。」他透露，婚禮當天席開45桌，花費250萬，「照目前看來是損益兩平」。吳宗憲說這是他人生包過第二大的紅包，第一大當然是家人，可見KID的重要性。
今年吳宗憲跟KID「綜藝玩很大」雙料入圍金鐘獎，吳宗憲感嘆說，「這節目沒有我還活得下去，但沒有KID不行，因為他的精神，屢屢刺激我向前行，我曾經有多次想要放棄，也因為他，我沒有放棄。」
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