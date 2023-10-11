獨／六月在美國、日本都擁房產 曝日本、大馬再擴版圖

聯合報／ 記者葉君遠／專訪
六月在美國、日本都有房產。圖／摘自臉書
六月在美國、日本都有房產。圖／摘自臉書

六月為「食尚玩家」經常出國，而她在美國、日本也都各有房產，只不過都是「小而美」的戶型，最近她在思索，趁美國房價上飆，計畫出手處理掉，然後想赴日本再添一房，又或到馬來西亞投資，她說：「投報最好的，是日本。」

六月年輕時喜歡買房子，去日本時，在橫濱、西新宿各買了一間房，後來西新宿處理掉，只剩橫濱，放這麼久不動，是因為投資報酬率不差，「我買的房子很小，10坪左右，當時花了2、3百萬，這麼多年來，我每個月可以固定拿回1萬2千元」，她喜歡橫濱，是因為那裡靠海，生活步調優閒，腳步不像都市那麼快。

美國的房子，則是她結婚後買的，當時還沒有孩子，跑去了紐約住了1年，喜歡當地的環境，於是在上東城買了一間15坪的樓中樓，她說，「買的時候61萬美金，現在漲到75萬（約2千4百多萬台幣）左右了，那裡的物價變很貴，我現在也有孩子，不可能再跑這麼遠去住，就算小孩到時到去美國念書，應該也是住校，所以先處理掉，在日本再添置一間，或去大馬看看。

她說，之前為了「食尚玩家」去過馬來西亞檳城看過房，當地在推動「第二家園方案」對外國人優惠，「7百萬可以在檳城買20坪的房子，那裡無論環境、食物都很像台灣，生活在那裡完全沒有水土不服感，打算在那裡買一戶，以後小孩長大可以去念書，因為那裡有很好的外語環境」。她現在兩個小孩，都在快樂的小學生活，但當媽媽的，已幫他們打算到未來。

六月在美國、日本都有房產。圖／摘自臉書
六月在美國、日本都有房產。圖／摘自臉書

六月在美國、日本都有房產。圖／摘自臉書
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六月在美國、日本都有房產。圖／摘自臉書
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