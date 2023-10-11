真的包給KID百萬紅包？吳宗憲自爆紅包真實金額

KID昨天在文華東方補辦婚宴，現場眾星雲集，吳宗憲和女兒吳姍儒也趁錄影空檔到場祝賀，吳宗憲先前放話要包百萬紅包，KID一聽大樂，笑稱要在現場放點鈔機，昨吳宗憲父女倆上台致詞，一來一往間紅包的真實價格也跟著露餡。

吳宗憲先是在台上宣布包出百萬紅包，吳宗憲自己爆料，說女兒一直試圖阻止他不要包那麼多，「女兒一直阻止我！跟我說，爸爸你不要包那麼多啦！我結婚他才包一萬六給我，你包16萬就很多了」，吳姍儒聽了傻眼，直呼「你怎麼把他包的金額說出來！」吳宗憲則老神在在，表示自己和KID的交情，不會去在意這麼多。

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