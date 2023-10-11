真的包給KID百萬紅包？吳宗憲自爆紅包真實金額
KID昨天在文華東方補辦婚宴，現場眾星雲集，吳宗憲和女兒吳姍儒也趁錄影空檔到場祝賀，吳宗憲先前放話要包百萬紅包，KID一聽大樂，笑稱要在現場放點鈔機，昨吳宗憲父女倆上台致詞，一來一往間紅包的真實價格也跟著露餡。
吳宗憲先是在台上宣布包出百萬紅包，吳宗憲自己爆料，說女兒一直試圖阻止他不要包那麼多，「女兒一直阻止我！跟我說，爸爸你不要包那麼多啦！我結婚他才包一萬六給我，你包16萬就很多了」，吳姍儒聽了傻眼，直呼「你怎麼把他包的金額說出來！」吳宗憲則老神在在，表示自己和KID的交情，不會去在意這麼多。
更多推薦
▪「上空烤魷魚」被酸露假奶 JKF女郎不忍了：做到G罩杯
▪懶理BLACKPINK續約問題 網瘋傳Rosé參加「浪姐5」
▪神仙基因！小S曝外甥高清正面照 連王偉忠都驚豔
▪台中國慶晚會亂糟糟！安心亞「尷尬畫面」曝光 高爾宣1舉動超圈粉
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言