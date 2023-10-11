獨／郭彥均爭金鐘避談他 哽咽曝每次典禮坐到最後原因

郭彥均和鍾欣凌搭檔兒少節目連4年闖關金鐘獎，曝年紀漸長，為了保持活力攝影棚裡常分享B群，郭讚鍾欣凌是演藝圈保養最好的女人，「因為她絕不會忽胖忽瘦」，兩人連續兩年被薛紀網打敗，今年戰場再度相遇，但薛已退出演藝圈，形成微妙狀況，郭彥均說：「別人的事，我不好多談。」

郭彥均出道18年，外景、棚內都做過，前期從未入圍金鐘，坦言每次看到熟悉的好友走紅毯，都深感自己是電視邊緣人，「心裡還是會有點難過」，沒想到4年前開始，評審注意到他在兒少節目「超級總動員」裡的表現，如今連4屆入圍，「到了入圍金鐘，才覺得好像在這行裡正式入職」。

他坦言，兒少獎項在典禮前半段就頒完，但他跟鍾欣凌每一次都一定會坐到典禮結束才離開，聊到此事他突然哽咽，「因為那是我們對工作人員的尊重，現在分眾時代，製作預算變少，電視前只有幾分鐘的畫面，工作人員卻要提早100分準備，節目中玩的遊戲，他們卻要提早一天去每個學校教會小朋友，主持人反而是最輕鬆的」。

鍾欣凌51歲了，郭彥均也44歲，兩人除了兒少節目，一個忙拍戲、一個也有外景，所以每每在棚內，為保持活力，鍾欣凌空檔就會拿出B群分享，他笑說，「我們應該都是小朋友人生中見到的第一個藝人，要留給他們好印象，所以保持Energy、親切是非常必要的」。兩人今年的對手除了大霈的「換個爸媽過幾天」，也包括薛紀網出事前錄的「kakudan時光機」。

薛紀網是得獎常客，過去4年抱走3座兒少獎，今年4月因婚外情而退出演藝圈，評審卻不顧外界熱議，仍然讓他入圍金鐘兒少節目主持人獎，記者找到他，薛紀網說，「我真的不想要有任何關於我的新聞報導再出現了，希望您能體諒，感激，辛苦了。」 郭彥均多次入圍金鐘，感謝評審和觀眾肯定。記者葉君遠／攝影

商品推薦