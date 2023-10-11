搬到山區和老公同居 蘿莉塔驚見對面「一排廢墟」

蘿莉塔日前順利生下女兒，她出月中後積極復工，努力賺奶粉錢，她和老公戴偉智7月登記結婚，最近正忙著打包行李搬家，準備和老公一起生活，只是她從小到大從未離開過娘家，加上和老公的愛巢在基隆山區，對於未來的新家環境她難掩憂慮，她形容新家對面就是一排廢墟，旁邊是交流道，荒涼程度可用鳥不生蛋來形容，對在鬧區長大的她而言是一大挑戰。

蘿莉塔晉升新手媽媽，她讚老公表現可說是神隊友，但夫妻倆暫時還沒住一起，「他外公在基隆山區有個老家，我們會先住那邊，但我是希望可以盡快買房，因為那個地方真的是鳥不生蛋，像是要買個醬油，那裏沒地方買，要開車出去才買得到。」而且考慮到她的工作大多在台北市區，光是計程車費就很驚人，「因為老公要顧小孩，也不能每次都接送，我就覺得很浪費錢，但現階段只能先這樣。」

要從熱鬧的蛋黃區搬到偏遠山區，蘿莉塔坦言落差很大：「如果是看出去好山好水的地方就算了，結果看出去是一排廢墟，我想說真的不要鬧了吧！」她問老公為何對面會是廢墟，老公回她聽說是屋主欠債跑路，讓她忍不住疑慮「那這地方風水好嗎」，更驚悚的是，她發現廢墟還有遊民住在裡面，「一方面替遊民擔心，怕廢墟會垮下來，但另一方面又覺得有點可怕。」對全新生活還是難免心生抗拒。

而她育兒也有崩潰的時候，她有次半夜起床擠奶要給女兒喝，辛苦擠完後她卻失手打翻，「當下真的覺得我調鬧鐘起床要幹嘛，忙了40分鐘我是在忙什麼，一場空。」而她現在通告空檔還得擠奶，出門要帶一大堆東西，不過她說自己甘之如飴，只要看到女兒喝飽滿足躺在她懷裡，一切辛苦也都值得。

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