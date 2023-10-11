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慘！58歲男星粉碎性骨折 驚人畫面爆腹部「全是針孔」

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
蔡義德終於拆下石膏，開始為演唱會做準備。圖／蔡義德提供
蔡義德終於拆下石膏，開始為演唱會做準備。圖／蔡義德提供

女星蔡秋鳳堂哥、台語歌手「台灣鴨王」蔡義德因小兒麻痺，左手與雙腿都已萎縮，只能靠右手支撐全身。他8月遭粉絲激動拉扯摔傷在地，導致右手粉碎性骨折，這2個月來無法行動，全靠著家人照顧，他苦嘆「腹部幾乎都是針孔」，面對一直以來的艱苦人生，從不喊苦的他首度發聲喊慘，但他不服輸，積極備戰12月2日的「黃金歲月青春99演唱會」。

談及近況，蔡義德表示當時送醫原要開刀，但醫生看到他的手臂骨瘦如柴，擔心會傷到神經，改以石膏治療，讓骨頭能自然癒合，只是需要較長的時間，「剛開始手指完全無法動彈，很擔心就真的只能躺在床上了，這比沒有生命還痛苦，不知道怎麼活下去，最後很感恩上蒼沒有將唯一的右手給收回去！」

目前他努力進行右手腕拉直復健，已恢復6成，但很擔心伸不直以及手掌活動狀況，因為上手臂骨折，讓他無法自理生活，洗澡、入廁都成了困難，這陣子前往醫院檢查、復健時，家人都得用柔滑材質的棉被，來幫忙他以滑動方式下床，「2個月來真是苦不堪言，無法任意移動，每10天就要到醫院進行復健，目前骨頭有癒合，只是還不能拿重物與支撐身體等等。」且注射刺激骨頭生長的針劑必須施打4個月，腹部更是佈滿針孔。

工作上，他坦言損失慘重，已推掉將近40場演出，他表示對粉絲很抱歉，「右手對我而言非常重要，左手無法抬舉，雙腿也萎縮，因此右手是我的最重要的支柱，心情難以形容，從小到大面對人生，我不曾喊過苦，但這次的受傷，讓我只能躺在床上寸步難行，靠家人餵食，我必須坦言只能用慘來形容！但我不會就此服輸。」

「黃金歲月青春99演唱會」將在12月2日於台中中興大學惠蓀堂登場，這將是蔡義德傷癒回歸後的首場大秀，將同場「一代女皇」金佩姍、「小百合」周玥綺、陳隨意、秀蘭瑪雅、吳申梅與郭忠祐，再加上幽默風趣的主持群王中平、苗真與胡鴻達等攜手演出。蔡義德直說心情很焦急，在家仍不忘練唱，也努力做復健，期待屆時能順利站上舞台，門票在年代售票系統與四大超商同步開賣。

蔡義德12月有演唱會。圖／蔡義德提供
蔡義德12月有演唱會。圖／蔡義德提供
蔡義德努力復健中。圖／蔡義德提供
蔡義德努力復健中。圖／蔡義德提供

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