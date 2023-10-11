台中市長盧秀燕道歉 滅火器樂團回應：沒有憤怒只覺荒謬
滅火器樂團10日晚間在台中國慶焰火活動中表演，不過主唱楊大正事後在發文揭，車子開到藝人專用車道，但因為沒有管制擠滿人，請警察幫忙開道卻被回應「大家都在看煙火誰理你們」，對此，台中市長盧秀燕親致歉，而楊大正也再PO出3點回應。
楊大正臉書全文
今天實在太多人想訪問了
感謝大家的關心
我還是統一說明一下我的想法
1.我選擇po文是因為希望讓觀眾們知道我們在上台前遭遇到什麼狀況，因為昨天的演出狀況的確跟平常相比狀態差很多，所以我認為我們必須給期待演出的觀眾朋友一個交代。
2.我們明白大型活動舉辦之困難，每一個工作人員都很辛苦，警察也好，主辦單位也是。所以po文並不是要抓戰犯或指責誰，下台後無奈的成分比較大，沒有憤怒，只是覺得蠻荒謬的。
畢竟昨天有驚無險的完成了工作，所以我們不需要誰的道歉或是給我們什麼交代。
3.我覺得任何政府的大型活動都是為了讓民眾感到幸福，所以就我的觀點提出一些節目及周邊規劃上的問題，無非是希望未來在舉辦的時候，這些細節可以改善，既然錢要花，就應該花的漂亮。
總之，我只希望活動可以越辦越好，台中市政府加油！
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