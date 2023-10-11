蓋兒加朵曾是以色列女兵 力挺祖國IG慘遭洗版攻擊
巴勒斯坦激進組織哈瑪斯日前對以色列發射數千枚砲彈，造成數百人身亡，過去曾演出「神力女超人」、「玩命關頭」系列聞名的女星蓋兒加朵，也在IG發文表示，她對這一切感到非常心痛，並呼籲世界不該袖手旁觀，「我和以色列站在一起，你也應該這樣做！」表明力挺祖國，卻遭到網友攻擊。
蓋兒加朵發文表示，「我的心好痛，為所有受苦的人祈禱。」除此之外，她也發布了一張「與以色列站在一起」的國旗照，呼籲恐怖行為發生時，世界不該袖手旁觀，「我和以色列站在一起，你也應該這樣做！」但她的發文也受到相反立場的網友抵制，在底下紛紛留言「解放巴勒斯坦」、「巴勒斯坦與你同在」，讓她不得不關閉留言。
蓋兒加朵出身以色列，過去曾在軍中服役2年，受過完備的軍事訓練．也曾多次發表力挺以色列軍人言論，這樣的背景讓她在拍攝各種動作場面時都如魚得水，但也因為女兵身分，讓她在中東地區引起不少爭議，只要新片一上映，就會在當地引起些許反彈。
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