賴佩霞參選「媳婦隋棠冷處理」 背後內幕被爆與「兩個婆婆」有關
9月14日賴佩霞成為郭台銘參選總統的副手人選後，她曾透露此事僅與老公謝志鴻商量過，女兒、兒子、媳婦都不知情，而隋棠對於婆婆賴佩霞參選態度則是冷處理，背後原因是顧及老公Tony生母的感受。
賴佩霞與謝志鴻當年是二婚，所以她是Tony的繼母，據「鏡週刊」報導指出，隋棠嫁給Tony後，對於外界一直稱賴佩霞是隋棠的婆婆一事，Tony的生母頗介意，而賴佩霞投入選戰，隋棠一面怕捲入敏感的政治議題，另一方面還要顧及Tony生母的感受，被夾在中間的她，至今都沒有對賴佩霞參選一事做出公開的回應。
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