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專訪／黃宣自爆「斂財黑歷史」 昔日直播亂入下跪道歉

聯合報／ 記者陳建嘉／專訪
黃宣出道前曾在電視購物節目打工，鬧了不少笑話。記者沈昱嘉／攝影
黃宣出道前曾在電視購物節目打工，鬧了不少笑話。記者沈昱嘉／攝影

黃宣歌而優則演，在「他馬克老闆」飾演風格搞笑活潑的死神「阿死」，電影直擊現今職場的社畜生活，黃宣提到出道前當過購物台的節目助理，雖然工作愉快，但一度在現場直播時出包，不小心走過鏡頭前，因為當時是周年慶大活動，副總也現身盯場，讓他嚇到當場下跪道歉。

即便如此，黃宣提到購物台的助理生活，依舊感覺很愉快，「我大概只做了一年，其實很開心，大家都對我很好，生活很規律」，不過有次製作人要他幫忙拿資料，結果他忘記一旁正在直播，「我竟然就當著製作人、副總的面，從購物專家前面慢慢走過去」，看到眾人的錯愕眼神才發現自己鑄下大錯，立刻下跪道歉，「不過大家沒有生氣，就想說沒有出包，沒人特別注意這段」。

不過導演瞿友寧認為黃宣相當有感染力，讓導演瞿友寧忍不住誇讚，「也許你撐久一點，會成為購物專家，之後再轉當歌手就好」，讓黃宣開玩笑回應「不要吧，搞不好會黑掉，被網友說曾在節目上斂財之類的」。

黃宣闖蕩歌壇多年，不過瞿友寧說是去年看他主持金曲獎紅毯，認為這人很適合表演，「他主持的時候，講話好快，連珠炮又流暢，黃宣真的很厲害」，本來不清楚要找他演哪個角色，是想到原作漫畫裡的「阿死」較為嬌小，為了顛覆，才請高大的黃宣演出該角，瞿友寧並提到片中黃宣雖是扮演死神，但為了增加新鮮感，每次登場都會讓他換不同衣服，包括護士服、運動選手，一共換了13套，成為該片最大亮點之一，讓黃宣謙虛回應：「我不敢說我有變裝僻，但確實很想要探索新鮮的自己，看到自己不同的面貌」。「他馬克老闆」現正熱映中。

瞿友寧執導「他馬克老闆」要求全體演員都要開心演戲。記者沈昱嘉／攝影
瞿友寧執導「他馬克老闆」要求全體演員都要開心演戲。記者沈昱嘉／攝影

瞿友寧(左)、黃宣在「他馬克老闆」合作愉快。記者沈昱嘉／攝影
瞿友寧(左)、黃宣在「他馬克老闆」合作愉快。記者沈昱嘉／攝影

瞿友寧(左)表態一開始就想找黃宣演不正常的角色。記者沈昱嘉／攝影
瞿友寧(左)表態一開始就想找黃宣演不正常的角色。記者沈昱嘉／攝影

瞿友寧(左)、黃宣在「他馬克老闆」合作愉快。記者沈昱嘉／攝影
瞿友寧(左)、黃宣在「他馬克老闆」合作愉快。記者沈昱嘉／攝影

瞿友寧(左)表態一開始就想找黃宣演不正常的角色。記者沈昱嘉／攝影
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