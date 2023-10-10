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KID甜蜜婚紗照曝光！選國慶日辦婚禮原來是因為他

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
KID和老婆的甜蜜婚紗照曝光。圖／PhiStudio提供
KID和老婆的甜蜜婚紗照曝光。圖／PhiStudio提供

KID與老婆RITA於10月10日補辦婚宴，婚禮現場的佈置走森林木質系，沒有過多的儀式拘束，屬於KID的風格又溫馨的路線，希望大家也能和他們ㄧ起沒有的拘束享受這個婚禮。

對於KID和RITA來說這個婚禮不是為了他們兩個人而辦，主要想透過婚禮親自感謝這ㄧ路來支持他的家人、好朋友和長輩們。登記結婚後接著兒子木木也出生了，娶Rita也算是娶到一整個家，並多了親家一家人對他的支持與愛護，這是舉辦婚宴對他們來說最重要的意義。

所以KID也特別透過曾經幫小鬼手工訂製的西裝師傅Edison，幫他打造人生大事的西裝，也幫自己的爸爸、丈人及兩個姐夫都訂製同一款式的西裝，象徵接下來的日子都會是永遠的一家人，連兒子木木也有西裝背心當最可愛的小花童，會特別選擇於10月10號辦婚宴，其中一個原因也是木木是在10點10分出生。

這次婚禮宴請的桌數不多，大多是身邊的親友，希望大家一起感受到他們的幸福及想分享的喜悅。

KID和老婆的甜蜜婚紗照曝光。圖／PhiStudio提供
KID和老婆的甜蜜婚紗照曝光。圖／PhiStudio提供

KID和老婆的甜蜜婚紗照曝光。圖／PhiStudio提供
KID和老婆的甜蜜婚紗照曝光。圖／PhiStudio提供

KID和老婆的甜蜜婚紗照曝光。圖／PhiStudio提供
KID和老婆的甜蜜婚紗照曝光。圖／PhiStudio提供

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