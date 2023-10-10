快訊

怎麼躲過以色列監控？哈瑪斯用這「老派」方式策劃突襲

港星孟海食道癌離世 台大權威醫籲：喝酒「1症狀」是警訊

有在怕？哈瑪斯：已「達成目標」 對停火談判持開放態度

汪小菲發火了 要求大S經紀人3天內公開道歉

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
汪小菲。 圖／擷自微博
汪小菲。 圖／擷自微博

汪小菲日前和大陸博主連線直播，認了自己還愛前妻大S，甚至還反問博主「復婚不好嗎？」引發熱烈討論，而大S也透過經紀人證實汪小菲私下多次求復婚，她均已明確拒絕，並希望汪小菲別「一邊詆毁一邊示愛」，據「鏡週刊」報導，汪小菲今也透過律師發聲明反擊，表示大S近來因為染疫導致身體欠佳，所以才請保母和司機多關心，汪小菲要求大S經紀人3天內必須公開道歉，否則提告。

聲明全文：

茲就廖瑋琪女士於10月9日發表聲明指控本所當事人汪小菲先生「一邊詆毀大S又一邊示愛，利用公眾媒體以「愛」之名，捏造不實，企圖干擾法庭審理。」云云，特代本所當事人汪小菲先生聲明如下：

一、本件係受本所當事人汪小菲先生委任意旨辦理：

二、據當事人到所委稱： 「1.雙方離婚後，本人仍持續聘請司機與保母照顧徐熙媛女士，特別是徐熙媛女士身身體狀況仍須旁人協助，長期付出至今，有相關證據禁得起考驗。

2.本人均配合法庭要求進行相關程序，多次回到台北陪伴及配合法庭要求參與相關庭期，從無干擾法庭審理之行為。

3.徐熙媛女士最近染疫，身體狀況更為欠佳，亟需旁人照料。本人叮囑保母司機持續協助，這是為人應有之情義。廖瑋琪女士竟指控本人一邊詆毀大S又一邊示愛，嚴重偏離事實，影響本人聲譽甚鉅。

4.廖瑋琪女士身為徐熙媛女士之長期合作夥伴，對於上開情況應相當清楚，竟對本人作出不實指控。特此委任律師聲明上開事項，並請廖瑋琪女士於三日內就上開不實聲明公開道歉，否則本人將檢附相關證據，委任律師向檢察署提出妨害名譽之告訴，以維護合法權益。」

三、特此，代本所當事人汪小菲先生聲明如上。

群策法律事務所許英傑律師

相關新聞

汪小菲發火了 要求大S經紀人3天內公開道歉

汪小菲日前和大陸博主連線直播，認了自己還愛前妻大S，甚至還反問博主「復婚不好嗎？」引發熱烈討論，而大S也透過經紀人證實汪...

國慶日邰智源照慣例發文祝賀 更狂的是化身「一日禮賓人員」

邰智源開通了社群帳號後，這幾年國慶日時都會發文祝賀，不過今年更特別，隨著木曜4超玩錄製一日系列，擔任一日「禮賓人員」

KID國慶日辦婚宴！吳宗憲一早感性發文 新郎吐槽「在那邊肉麻」

KID（林柏昇）國慶日這天舉辦婚宴，他與老婆「東區妹仔」已在去年2月登記結婚，更在今年1月迎來兒子「木木」，之前還被吳宗憲

BLACKPINK續約無望？ 韓YTR爆「Lisa身價高達千億」

南韓人氣女團BLACKPINK日前結束世界巡演，傳出成員未續約，巡演成團體最後公開活動，YG娛樂則一直不曾對外解釋目前動...

「殭屍道長」金獎男星孟海離世 天堂重逢林正英

香港男星孟海曾以「皇家師姐」奪得第5屆香港電影金像獎最佳男配角獎，並以林正英合作眾多殭屍片，包括包括「鬼咬鬼」與「鬼賭鬼...

汪小菲向張蘭解釋遭斷線 親揭復婚說原委「只是關心」

汪小菲9日凌晨與網紅連線直播時，談到自己還愛前妻大S，還認了有復婚念頭，隨後大S透過經紀人回應證實，汪小菲的確數次私下向

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。