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國慶日邰智源照慣例發文祝賀 更狂的是化身「一日禮賓人員」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
邰智源與阿部瑪麗亞在國慶典禮上擔任一日「禮賓人員」。 圖／擷自IG
邰智源與阿部瑪麗亞在國慶典禮上擔任一日「禮賓人員」。 圖／擷自IG

邰智源開通了社群帳號後，這幾年國慶日時都會發文祝賀，不過今年更特別，隨著木曜4超玩錄製一日系列，擔任一日「禮賓人員」，在國慶典禮上招待來賓。

邰智源與阿部瑪麗亞10日早上被媒體捕捉到現身國慶典禮，原來這次兩人拍攝一日系列影片，要擔任一日「禮賓人員」，只見邰智源穿著西裝，阿部瑪麗亞則穿上粉色禮服，與其他禮賓人員穿著同樣的服裝，事前也接受禮賓人員的指導，今日就是在現場實際接待來賓。

國慶典禮結束後，邰智源也不忘發文「祝賀我們的國家生日快樂，Taiwan, my home,my sweet home」，網友紛紛大讚「邰哥肯定是最愛台灣的藝人」、「謝謝邰阿公，讓我們知道還有人願意深愛我們的國家，自己的國家自己愛 」、「邰哥每年都不讓人失望」。

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