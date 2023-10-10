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KID國慶日辦婚宴！吳宗憲一早感性發文 新郎吐槽「在那邊肉麻」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
KID國慶日舉辦婚宴。 圖／擷自IG
KID國慶日舉辦婚宴。 圖／擷自IG

KID（林柏昇）國慶日這天舉辦婚宴，他與老婆「東區妹仔」已在去年2月登記結婚，更在今年1月迎來兒子「木木」，之前還被吳宗憲在媒體前爆出要在國慶日補辦婚宴，10日一早吳宗憲就感性發文祝賀，讓KID直呼肉麻。

吳宗憲感性寫道「10年了，我看著你長不大，也看著你長大了，看著你是個孩子，也看著你成了孩子的父親⋯⋯」接著更回憶在「綜藝玩很大」節目中的經歷「10月10號是我們登上最高峰的最後一個攻頂小屋，10月20號讓你衝第一個上去拔旗！」所以今天晚上「讓你站C位！」

KID看到吳宗憲的貼文，則忍不住吐槽「憲哥一大早在那邊肉麻」，9日晚間KID也發文提到「40歲了還在辦婚禮，不好意思了，各位」婚禮是他自己一個人處理，因此有些禮俗他不懂，不過希望來參加的賓客都能玩的開心。

KID吐槽吳宗憲感行文很肉麻。 圖／擷自IG
KID吐槽吳宗憲感行文很肉麻。 圖／擷自IG

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