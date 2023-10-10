BLACKPINK續約無望？ 韓YTR爆「Lisa身價高達千億」
南韓人氣女團BLACKPINK日前結束世界巡演，傳出成員未續約，巡演成團體最後公開活動，YG娛樂則一直不曾對外解釋目前動態，最近韓國資深媒體人李鎮浩（音譯），已經轉型為YouTuber，他在自己影片大談此事，提到Lisa的身價已經高達1000億(約新台幣23億)，「BLACKPINK續約最大關鍵就是Lisa」。
李鎮浩提到許多經紀公司都很希望能與BLACKPINK簽約，不過BLACKPINK又是YG娛樂現今最賺錢的偶像團體，魅力橫掃全世界，只是連Lisa的家鄉泰國，都有公司抱著500億韓元（約新台幣12億）的簽約金，希望Lisa能點頭答應，證明Lisa目前的身價已超過500億韓元，李鎮浩更直言以Lisa的國際知名度來說，其實身價應該高達1000億韓元。
此外，李鎮浩還表示：「Lisa前往巴黎參加以19禁表演著名的瘋馬秀，引起韓國國內不少反彈聲浪，而國內是非常注重藝人形象的，如果Lisa與YG續約，恐怕很難再參與多樣化性質的演出。」而他在影片最後表示「目前YG已經不傾向和成員們簽署個人合約，反而是希望成員們將個人合約簽在其他經紀公司，只要與YG簽署團體合約，延續BLACKPINK的活動」，但是結果如何，尚未明朗。
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