汪小菲向張蘭解釋遭斷線 親揭復婚說原委「只是關心」
汪小菲9日凌晨與網紅連線直播時，談到自己還愛前妻大S，還認了有復婚念頭，隨後大S透過經紀人回應證實，汪小菲的確數次私下向大S求復婚，不過都遭到大S拒絕，晚間汪小菲開直播連線母親張蘭解釋整件事的原委，不過張蘭並不想聽，最後更直接斷開連線。
目前人在台灣的汪小菲開直播向張蘭解釋，不過張蘭看起來很不耐煩「知道你善良，不說了、不說了，格局都是委屈撐大的。」還提醒他要把事業做好，隨後就斷開連線，汪小菲見張蘭不願再與他連線，因此也再次說明，是因為大S一早6點多打電話給家裡的阿姨，一直咳嗽的她表示，「要死了，不行了」，所以才讓阿姨趕緊回家照顧大S。
汪小菲認為自己這麼做只是出於關心，現在卻被人罵，被大S經紀人罵，更讓他忍不住直呼「她的經紀人跟律師真的不行」，也強調自己不是戀愛腦，也不是要復婚。
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