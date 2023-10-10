炎亞綸捲偷拍性侵風暴 找大師改名轉運求復出

炎亞綸6月遭網紅耀樂控訴性侵，演藝事業全面停擺至今已3個月，現在傳出他為此找了命理師改名，希望能因此轉運，不過原本要在公視主持的兒少節目，也因此遭撤換，改由大霈接手。

據「鏡週刊」報導，這段期間炎亞綸找了兩位命理大師幫忙改名，各自為他提供了吳珞嘉、吳秉儒兩個名字，而他目前正在考慮要挑選哪一個名字。另外他目前演藝工作都停擺，原本與公視合作要主持一檔訪問政治人物的兒少節目，如今主持人已更換為大霈，且已錄完一季了。雖然他還想再回到演藝圈，但也做出最壞打算，已成立經紀公司，之後會與藝人、網紅簽約合作，若無法重返幕前，將會退居幕後。

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