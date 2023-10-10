炎亞綸捲偷拍性侵風暴 找大師改名轉運求復出
炎亞綸6月遭網紅耀樂控訴性侵，演藝事業全面停擺至今已3個月，現在傳出他為此找了命理師改名，希望能因此轉運，不過原本要在公視主持的兒少節目，也因此遭撤換，改由大霈接手。
據「鏡週刊」報導，這段期間炎亞綸找了兩位命理大師幫忙改名，各自為他提供了吳珞嘉、吳秉儒兩個名字，而他目前正在考慮要挑選哪一個名字。另外他目前演藝工作都停擺，原本與公視合作要主持一檔訪問政治人物的兒少節目，如今主持人已更換為大霈，且已錄完一季了。雖然他還想再回到演藝圈，但也做出最壞打算，已成立經紀公司，之後會與藝人、網紅簽約合作，若無法重返幕前，將會退居幕後。
更多推薦
▪2億身家被親姊騙光光 玉女歌手曝震撼彈「不做老婆」
▪山姆史密斯台北首開唱 袒胸、秀小褲褲 看點滿滿！
▪感嘆缺工竟挨批是慣老闆 陶子原話其實是這樣
▪專訪／受不了？盧廣仲接吻前狂吃臭豆腐、大蒜嚇壞她
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言