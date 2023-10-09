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薔薔搭上埃及恐怖列車！遭亂摸性騷「媽媽就在旁邊」

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
列車長不停找薔薔攀談，趁機手來腳來。圖／翻攝自YouTube
列車長不停找薔薔攀談，趁機手來腳來。圖／翻攝自YouTube

薔薔每次出國總有新鮮事，她最近更新了埃及旅遊影片，分享坐到恐怖臥鋪列車的過程。雖然她沒有落單，但列車長瘋狂過來騷擾她，如果不是攝影機在拍，只怕會做出更過分的行為。

因為國情文化不同，埃及火車上清潔堪憂，薔薔不得已只好用紙杯如廁，薔媽甚至直接包成人紙尿褲。在鏡頭前，灰塵彷彿雪花般飄散在空氣中，雖然已經是比較好的臥鋪，薔薔還是很難接受。她還在臥鋪上發現一根針，如果沒注意很可能就被刺中。

除了硬體設備簡陋，列車長看到身著睡衣的薔薔，開心地不停獻殷勤。後來他甚至直接手來腳來，不停想製造肢體接觸。發現錄影機在拍之後，列車長還想出手阻擋鏡頭，完全不怕旁邊還有其他人目睹。

列車長在薔薔一行人的臥鋪不肯離開，一度想直接摸進薔薔的胸口。幸好薔薔堅持在上鋪不下來，同行友人也協助打發列車長，知道佔不了便宜的列車長最後只好悻悻然離開。

列車長不停找薔薔攀談，趁機手來腳來。圖／翻攝自YouTube
列車長不停找薔薔攀談，趁機手來腳來。圖／翻攝自YouTube

列車長不停找薔薔攀談，趁機手來腳來。圖／翻攝自YouTube
列車長不停找薔薔攀談，趁機手來腳來。圖／翻攝自YouTube

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