Ella不藏了！揭Selina產後1個月近況 遭催2寶嚇壞了

Selina（任家萱）和男友小徐上月初喜迎兒子「小腰果」出生，升格成為新手媽媽，閨密Ella（陳嘉樺）全程陪產，上周朝聖徐懷鈺演唱會時則透露了Selina的產後近況。

Ella表示Selina正沉浸於為人母的喜悅當中，自己這陣子終於抱到腰果本尊，真的很Q（可愛）、很嫩，且腰果像爸爸也像媽媽。至於Selina包尿布、餵奶會不會手忙腳亂？Ella一度靜默，隨後表示「她還在那條路上呢」，不忘喊話「加油」替Selina打氣，

既然腰果這麼可愛，會受刺激想要再拚一胎嗎？Ella直呼完全沒有，「而且更清醒了呢！天啊！我不要再來一次，阿娘威。」

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