宮﨑駿太猛了 「蒼鷺與少年」在台上映2天就破2千萬

日本動畫大師宮﨑駿睽違10年推出動畫電影「蒼鷺與少年」，上映僅兩天全台票房已經飆破2000萬，奪下票房冠軍。「蒼」在日本採零宣傳神秘策略，上映4天就超越「神隱少女」首4日票房紀錄，2個月大賣82.5億日圓（約台幣17.8億元），轟動全球。

「蒼鷺與少年」日文版的配音陣容強大，包括男主角由新生代男星山時聰真擔任少年真人，影帝菅田將暉為蒼鷺配音，特別演出的木村拓哉飾演男主角真人父親，其他聲優還包括柴崎幸、愛繆（Aimyon）、木村佳乃等耳熟能詳的一線卡司；中文版配音則由許光漢、曾敬驊、李心潔擔綱主要角色，夢幻組合也令粉絲超級驚喜。

宮﨑駿一如既往堅持不使用CGI創作，此次動員60位動畫師協力全手工一幀幀繪製，創吉卜力迄今為止「最大規模製作」，在宮﨑駿嚴格把關下，1個月僅能完成1分鐘的珍貴動畫，耗時7年終於完成這部鉅作。

電影配樂由宮﨑駿御用音樂大師久石讓操刀，主題曲「地球儀」則為日本鬼才創作歌手米津玄師耗時4年打造，用堅毅溫柔的歌聲傳遞出強韌壯闊的生命力。「蒼鷺與少年」也是吉卜力有史以來第一部IMAX作品。

「蒼鷺與少年」奇幻劇情暗藏宮﨑駿的人生哲學。圖／甲上娛樂提供

「蒼鷺與少年」票房熱賣。圖／甲上娛樂提供

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