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《我們與惡的距離2》被爆將開拍 卡司全換新「周渝民接演男主角」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
周渝民。 圖／聯合報系資料照
周渝民。 圖／聯合報系資料照

我們與惡的距離」2019年播出後，獲得一片好評，更被外界譽為台劇天花板，如今傳出續集將開拍，不過這次不是原班人馬，男主角被爆出是周渝民

據「鏡週刊」報導，「我們與惡的距離」續集幕後工作團隊已組成，導演仍是林君陽，但續集劇本與前面劇情無關，不過仍是聚焦在社會議題上，原本以此劇拿下金鐘視后的賈靜雯，之前就就透露沒有參演續集，因此續集不會是原班人馬演出，傳出男主角是周渝民，他將飾演一位精神科醫師，自己的妻小遭病患殺害，卻仍要面對自己的病患成為兇手。劇情中會探討包含廢死、媒體現象、精神病、政黨鬥爭等社會現象。

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