《我們與惡的距離2》被爆將開拍 卡司全換新「周渝民接演男主角」
「我們與惡的距離」2019年播出後，獲得一片好評，更被外界譽為台劇天花板，如今傳出續集將開拍，不過這次不是原班人馬，男主角被爆出是周渝民。
據「鏡週刊」報導，「我們與惡的距離」續集幕後工作團隊已組成，導演仍是林君陽，但續集劇本與前面劇情無關，不過仍是聚焦在社會議題上，原本以此劇拿下金鐘視后的賈靜雯，之前就就透露沒有參演續集，因此續集不會是原班人馬演出，傳出男主角是周渝民，他將飾演一位精神科醫師，自己的妻小遭病患殺害，卻仍要面對自己的病患成為兇手。劇情中會探討包含廢死、媒體現象、精神病、政黨鬥爭等社會現象。
更多推薦
▪父遭詐騙、姊被性侵輕生 羅百吉遇重災崩潰：受不了了
▪離婚背後有原因？休傑克曼在寫回憶錄 要揭露驚人內幕
▪才傳落海身亡…又遭盜用身分！沈文程氣炸開譙
▪影后曝腫成豬頭上工照 自嘲：打擊到底的臉
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言