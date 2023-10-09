陶晶瑩「開3萬多請不到人」挨轟慣老闆 親揭員工實際薪資

陶晶瑩（陶子）創立的餐飲品牌「辣杯杯」撤出百貨公司，日前出席活動就談到主要原因是請不到人，即使提高薪資也還是一樣，不過Dcard上有網友則認為薪資開3萬多，就自以為很高，根本是慣老闆，而陶晶瑩也再做出回應，指出員工薪資至少4萬。

Dcard上有網友轉貼日前陶晶瑩出席活動受訪談到員工薪資問題的新聞報導，立刻引發網友熱議，不少網友忍不住酸「3萬多以為自己開很高，超級好笑難怪請不到人」、「把結束營業這麼大的責任歸咎在員工身上，由此就可以知道為什麼這家店開不下去了」、「慣老闆嘴臉」。

據「自由時報」報導，陶晶瑩的經紀人回應透露員工實際薪資，內場底薪4萬，再加上加班費跟全勤也都有4萬多，外場底薪3.6萬，若有加班費薪水也都有超過4萬，另外業績好的時候會給員工發獎金，每年也有年終獎金。陶晶瑩也在相關新聞的貼文下留言表示「我們的員工是至少四萬的薪水⋯⋯」。

商品推薦