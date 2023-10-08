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陳盈潔入獄爆「急性腎衰竭」！家屬緊急趕往醫院

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
陳盈潔入獄服刑時還需人攙扶。記者蘇健忠／攝影
陳盈潔入獄服刑時還需人攙扶。記者蘇健忠／攝影

69歲資深藝人陳盈潔當年以一首「海海人生」紅遍大街小巷，之前卻因教唆偽造有價證券罪，今年8月遭判刑入獄，至今已46天，但在入獄前，她便爆出身體狀況不佳，有失智、中風等症狀，今(8日)資深音樂人許常德突發文：「陳盈潔老師急性腎衰竭、敗血病、急性呼吸衰竭、高血鉀急需洗腎加護病房」，令人震驚。

對此，陳盈潔前東家鳳凰藝能總經理趙善意回應：「經過跟陳盈潔的大姐查證，她也是傍晚收到訊息，陳姐的確有腎衰竭的狀況，因此現在已經由監獄方面送醫，進行洗腎診療。家屬正在趕往醫院當中，希望陳姐能夠盡快恢復健康！」

事實上，陳盈潔8月入獄服刑前健康狀況欠佳，親友曾指她患有阿茲海默症、糖尿病等病史，生活無法自理不宜入監，不過桃園女子監獄指陳盈潔入監後起居有看護協助，獄方也陸續安排就醫檢查，經評估未達拒絕收監標準。而許常德當時在送陳盈潔入獄時，也指出「陳姐」身體不適，多次在車上與地檢署裡嘔吐，之後地檢署安排她搭直達車前往女監。

台語歌手陳盈潔入獄服刑之前身體狀況就不佳。記者蘇健忠／攝影
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