徐乃麟娶媳禮金全給兒 謝胡瓜很大一包「夠意思」

徐乃麟今出席母嬰用品展活動，他日前為長子徐新洋砸300萬辦婚禮，問他禮金有打平嗎？他露出微笑「基本上算打平啦，小賺一點，感謝我的朋友」，不過他也強調，辦婚禮不是為了賺錢，主要是為了賓主盡歡，收下的禮金他也全都給兒子小倆口，沒有要跟兒子計較這些，他沒透露誰包最多，但他一看到禮金簿，「唉唷，瓜哥，很夠意思」，含蓄表示胡瓜很大包。

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陶晶瑩日前感嘆餐飲業員工難找，連加薪都沒人要來，副業開麵包店的徐乃麟也有同樣困擾，他說麵包店開了1年，已經走了5、6個員工，「現在年輕人好像想法不太一樣，我們來來去去已經5、6個，都是門市的，我們工作很單純，待遇也不錯啊，只能說年輕人有他們自己的想法。」

徐乃麟說，他之前和莎莎聊天，開咖啡店的莎莎告訴他，店裡還曾經發生過4個員工一起走的窘境，理由是員工們感情太好，要走乾脆一起走，他認為這已經是普遍現象，大家都飽受缺工之苦，「麵包店主要是我老婆在管，她也很傷腦筋，我覺得待遇不是問題，像是我們如果營業額達到某種程度，我們都願意跟烘焙師傅分潤。」而且提高待遇總有個上限，畢竟在商言商，還是要考慮到人事成本，只能嘆這年頭老闆難做。

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